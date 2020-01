A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta sexta-feira (10), um alerta para risco geológico na capital, válido até este domingo (12).

O risco geológico acontece quando há um alto volume de chuva por vários dias seguidos e o solo acaba saturado, o que aumenta o risco de quedas de muros, deslizamentos, escorregamentos, erosões e trincas e rachaduras.

O órgão orienta para que, no risco geológico, os moradores tomem as seguintes precauções:

- Colocar calha no telhado de casa e consertar vazamentos em reservatórios e caixas d'água;

- Não jogar lixo ou entulho em encostas;

- Não despejar água ou esgoto nos barrancos;

- Não fazer queimadas;

- Se observar aparecimento de trincas nas paredes, água empoçando no quintal ou minando na base do barranco, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo e inclinação de postes ou árvores, ligar imediatamente para a Defesa Civil pelo número 199.

Volume de chuva

Em apenas dez dias, praticamente todas as regionais de BH já registram mais da metade da chuva esperada para o mês de janeiro, que é 329,1 mm. Na Pampulha, até 7h50 desta sexta-feira, já choveu 90% do esperado, 294,8 mm, conforme a Defesa Civil. Somente a região Norte ainda não recebeu metade da chuva esperada para o mês e registra 40% do volume médio de precipitações.