A Defesa Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, emitiu um alerta de emergência pedindo que moradores das vilas Itaú e Barraginha, ambas na regional Industrial, deixem suas residências imediatamente. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (23), por meio das redes sociais oficiais do órgão.

A prefeitura recomenda que em função dos temporais que estão sendo previstos na região metropolitana, quem reside nos dois bairros se dirija para a Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca, no bairro Eldorado. A instituição de ensino fica na rua Paineiras, 1.500.

De acordo com a Defesa Civil a unidade foi preparada para funcionar de abrigo para moradores destas duas localidades. Outros cinco pontos de Contagem estão sendo monitorados, mas sem sinal de alerta.

No último domingo (19), a Vila Barraginha foi atingida por um forte temporal, no qual moradores perderam móveis, roupas e documentos. Moradores tiveram que deixar suas casas às pressas e foram levados para um abrigo montado na Escola Municipal Virgílio de Melo Franco, na Vila São Paulo.

Já a Vila Itaú, que fica atrás do Itaú Power Shopping, é palco de recorrentes inundações e está parcialmente esvaziada, pois passa por desapropriações desde a grande enchente que acometeu o local em 2009.

Nessa quarta-feira (22), o Governo de Minas informou que a região metropolitana deve receber volumes elevados nos próximos dias. Até sábado, a previsão é de até 250 mm de precipitações, com possibilidades de chuvas mais fortes no período noturno e de madrugada e tempestades concentradas, que podem gerar até 100mm de chuva em um espaço de 24 horas.

Na segunda-feira (20), a prefeitura de Contagem decretou situação de emergência após as fortes chuvas registradas na cidade no último domingo (19), para agilizar a captação de recursos destinados aos reparos e atendimento às famílias afetadas.

Nesta quinta (23) a situação de emergência foi reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A partir dessa decisão, publicada no Diário Oficial da União, as prefeituras poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas públicas danificadas.

De acordo com o ministério, devido à urgência na resolução dos problemas provocados por chuvas intensas e inundações, o reconhecimento foi feito antes mesmo que a solicitação do município ou do estado preencha todos os pré-requisitos legais.

