A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta sobre possibilidade de pancadas de chuvas isoladas com trovoadas em toda a capital da noite desta sexta (14) até às 8 horas da manhã de sábado (15).

Segundo o órgão, existe a previsão de que as precipitações alcancem uma média pluviométrica de 20 mm em BH. A Defesa Civil também recomendou que os moradores da capital evitem áreas de inundação e não trafegar em ruas e avenidas sujeitas a alagamentos. Outra recomendação é que se evite circular perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Até a manhã desta quinta (11), somente na região Noroeste de BH já havia chovido 140,2 mm nos primeiros onze dias do mês, o que representa 70,8% do que é esperado para todo o mês de março – a expectativa é que o índice chegue a 198 mm. As regiões Oeste – que já acumula 110,2 mm (55,7%) – e Pampulha – com precipitações de 107,6 mm ou 54,3% do total – são as outras duas regiões aonde mais choveu na capital em março.

Dicas da Defesa Civil em caso de chuva:

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.