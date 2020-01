Mesmo que haja estiagem nos próximos dias, os moradores de Belo Horizonte devem manter a atenção redobrada para o risco de deslizamentos e desabamentos. Neste domingo (26), a Defesa Civil municipal prorrogou o alerta máximo de risco geológico em todas as regiões da cidade até a próxima sexta-feira (31).

Segundo o órgão, os moradores devem estar atentos a qualquer sinal de problemas no solo ou nas estruturas das residências. Trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando de base de barranco e inclinação de postes ou árvores são alguns sinais de que algo pode estar errado.

Até às 9h deste domingo, os números no Estado mostravam que 13.687 pessoas foram obrigadas a deixar suas residências devido à situação de risco e outras 3.354 estão desabrigadas. Até o momento, foram 37 mortos, mas os números devem subir ao longo do dia. Um nova atualização dos números em Minas Gerais deve ser divulgada às 16h.

11h13 - Renovação alerta de risco geológico até a próxima sexta-feira (31). Máxima atenção ao grau de encharcamento do solo e aumento do risco de ocorrências de deslizamentos, escorregamentos, quedas de muros, erosões e sinais construtivos. pic.twitter.com/GNiGD4V7jb — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 26, 2020

As orientações da Defesa Civil continuam sendo sair de casa imediatamente em qualquer sinal de problemas devido a solos e estruturas encharcadas. Em seguida, ligar para 199 ou 156 e aguardar, fora de casa, pelo socorro.

"É um alerta importante. Se vir alguma modificação, trinca, movimentação de terra, saia, mas principalmente se algum órgão solicitar a sua saída não retorne ao local até que receba a comunicação desses órgãos de que é seguro voltar", orientou a PBH, em comunicado enviado a imprensa.

Depois de um sábado marcado pela estiagem e aparecimento do sol em Belo Horizonte, o domingo começou com mais chuva, especialmente nas regiões Central e Oeste. De acordo com a última previsão da Defesa Civil, o dia deve ser predominantemente nublado, com precipitações de menor intensidade (até 2,5mm a cada 5 minutos). A temperatura máxima estimada é de 27 graus.

