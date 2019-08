Marcado para o próximo sábado (17), o maior simulado de evacuação já realizado no Brasil foi assunto de uma reunião entre a Vale e autoridades públicas de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (14). A ação vai ser realizada em Itabira, na região Central do Estado, e vai envolver cerca de 19 mil pessoas de mais de oito mil imóveis, localizados em 27 bairros do município.

Após a reunião, o tenente-coronel Flávio Godinho, comandante da Defesa Civil de Minas Gerais, garantiu que o simulado é apenas uma forma de instruir a população sobre os procedimentos em caso de rompimento, mas que não há risco iminente e que todas as barragens em Itabira permanecem dentro do parâmetro de segurança. "Decidimos fazer o simulado em função das várias notícias sobre barragens em Minas e por causa da quantidade de pessoas que vivem nas zonas de Autossalvamento e Secundária", explicou.

O comandante ainda contou que o planejamento para este simulado foi construído ao longo de três meses e contou com o trabalho de uma empresa contratada pela Vale, que mapeou todas as particularidades da área. Segundo Godinho, as autoridades têm informações precisas sobre onde estão os animais, as pessoas com dificuldade de locomoção e todos os pontos de atenção especial no perímetro. A empresa bateu na porta dos mais de 8 mil imóveis no local para colher as informações.

A reunião desta quarta foi a primeira de outras que devem ser realizadas até sexta-feira (16) para que os órgãos envolvidos no simulado alinhem as movimentos. No sábado, dia em que será realizado o simulado, serão ministradas 18 palestras para explicar o passo a passo e ouvir as dúvidas da população. Nove delas estão previstas para as 9h da manhã e outras nove devem ser realizadas a partir de 11h. Já o simulado começa às 15h.

Questionado sobre o fechamento de rodovias na cidade, Godinho declarou que o procedimento é necessário para que uma situação real seja simulada. "Se acontecesse um rompimento, nós fecharíamos essas vias porque temos que impedir que as pessoas entrem na cidade, então, no simulado, elas serão fechadas também", explicou. Serão fechadas, das 15h às 16h, as seguintes estradas:

Rodovia MGC 120 que liga Itabira a Nova Era (km 457 – próximo à Escola do Sapé)

Rodovia MGC 120 que liga Itabira a Santa Maria de Itabira (km 420)

Rodovias MG 129 e MG434 que ligam Itabira a Belo Horizonte (bairro Chapada)

Rodovias AMG 900/1240 que ligam Itabira a João Monlevade (km 2 – próximo à Mina do Andrade)

Rodovias AMG 900/1240 que ligam Itabira a Senhora do Carmo e Ipoema (km 05)

O tenente-coronel também destacou que Itabira vai receber reforço no policiamento no dia do simulado para garantir que tudo ocorra com segurança.

