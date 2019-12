Um deslizamento de barreira na zona norte de Recife deixou cinco mortos e três pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 2h55 desta terça-feira (24), na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos.

“Foram enviadas ao local seis viaturas, sendo duas de busca e salvamento, uma de busca com os cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate”

O Corpo de Bombeiros informou que ainda continuam as buscas por mais duas vítimas. “O Corpo de Bombeiros não pode determinar as causas do acidente”, disse.

Corpo de Bombeiros não pode determinar as causas do acidente

