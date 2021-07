Moradores em situação de rua de Belo Horizonte e idosos de um asilo em Contagem, na Grande BH, receberão doações de produtos para amenizar o frio do inverno, confeccionados por 36 detentos da Penitenciária Nelson Hugrina.

O grupo, integrante do Projeto Tecendo com o Coração, produziu 114 toucas e 568 cachecóis, que serão doados para moradores de rua no entorno da rodoviária da capital no próximo domingo (4), e para 58 idosos do Lar Maria Clara, em Contagem, na sexta-feira (9).

A confecção teve início no dia 19 de junho e terminou no dia 26. Durante a semana as peças continuaram a ser produzidas pelos alunos dentro das celas. A adesão ao projeto foi totalmente voluntária, sem remição de pena.

O diretor de Atendimento e Ressocialização da penitenciária, Ury Ribeiro, destaca a importância da atitude. “É nítida a mudança que eles tiveram após o início da produção. Estão muito empenhados e com vontade de ajudar e fazer bem ao próximo, tanto é que produziram muito dentro das celas e não apenas na sala de aula. Eles se sentem felizes e prestigiados por poder contribuir com a sociedade. Nossa intenção é que os trabalhos permaneçam e sejam ampliados ainda mais”, afirma.

Confira a galeria com as fotos da produção:

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Mineiros procurados pela Interpol e foragidos da Justiça são extraditados de Portugal

Senado aprova criação do tipo penal 'violência psicológica contra a mulher'

Homem fica ferido após carro capotar na avenida Nossa Senhora do Carmo