Moradores de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e região terão a oportunidade de adquirir veículos a preços mais baixos no dia 6 de abril através do leilão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Cerca de 1173 bens apreendidos, entre carros e motos, estarão disponíveis para o arremate.

Durante o evento, que acontecerá no Salão Mariano Hall, situado na Avenida Brasil, 6955, bairro Mariano Procópio, serão indicados os valores e condições de cada veículo, classificado como sucata (aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível); que se encontram impossibilitados de voltar a circular, mas são destinados ao comércio da peça; e conservados que se encontram em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias.

Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar no site do Detran-MG. As visitas para inspeção visual dos veículos podem ser feitas do dia 29 de março ao dia 5 de abril, de 9h as 17h, no Pátio Itajurú, localizado na estrada de Filgueiras, sem número, no Bairro Filgueiras e no Pátio Líder, situado na avenida Juiz de Fora, número 0, Km 66, Firma, Bairro Grama.