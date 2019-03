Interessados em adquirir veículos a preços mais baixos têm no leilão do Departamento de Trânsito de Minas Gerias (Detran-MG) uma ótima oportunidade. A próxima edição acontece já nesta terça (12) e na quarta-feiras (13), a partir das 9h, no Circulo Militar, no Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, mais de 700 veículos, entre sucatas e bens conservados, estarão disponíveis para os compradores com lances iniciais entre R$ 5 e R$ 5 mil. Os produtos disponibilizados para o leilão são aqueles apreendidos por infração à legislação de trânsito ou recuperados de furtos e roubos e que o proprietário não providenciou a retirada no prazo de 60 dias.

Quem quiser entrar na disputa por um dos veículos leiloados, precisa se cadastrar no site do Detran-MG, preenchendo os dados neste link em caso de pessoa física. Pessoas jurídicas interessadas em cadastro como empresa de desmonte encontram informações de como participar neste link.

Os bens serão arrematados pelo maior lance, podendo a oferta partir de pessoas físicas ou jurídicas em casos de veículos conservados e restrita a empresas cadastradas para desmonte no caso das sucatas. O pagamento deve ser feito à vista, em um prazo de três dias. Após o pagamento, o Detran-MG realiza a desvinculação de impostos, taxas, multas e restrições financeiras, para que o veículo seja entregue ao novo dono sem nenhum outro ônus. O único valor que deve ser pago pelo comprador é o seguro obrigatório (DPVAT).

Em aproximadamente 30 dias, a documentação do veículo, que inclui a carta de arrematação e o alvará de liberação, é entregue ao comprador. No caso de veículos conservados, o comprador deverá realizar as adequações e reparos para que o veículo volte a circular.

Serviço:

Leilão de veículos Detran-MG

Dia: 12 e 13 de março

Local: Circulo Militar - Avenida Raja Gabáglia, 350 - Gutierrez

Horário: 9h

Edital disponível neste link