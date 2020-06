Seiscentas de dezoito mil cestas básicas entregues, 90 mil kits de higiene pessoal e 81 toneladas de alimentos oferecidas para a população mais carente de Belo Horizonte. A pandemia do novo coronavírus fez com que a capital montasse, em um tempo recorde, o maior programa social da história.

O feito foi destacado pelo prefeito Alexandre Kalil, que nesta sexta-feira (12) concedeu entrevista coletiva para informar que a metrópole não vai avançar na terceira fase da flexibilização social.

“Em janeiro BH sofreu a maior tempestade da sua história. Sofreu em março a maior pandemia da história. E fez o maior programa social da história”, destacou Kalil.

Alexandre Kalil em entrevista que concedeu nesta sexta-feira (12)

Quarentena

O distanciamento social em BH foi recomendado no dia 18 de março e, dois dias depois, a prefeitura determinou o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais.

As lojas da capital permaneceram fechadas por 66 dias, quando no dia 25 de maio a metrópole deu início a primeira fase da flexibilização gradual do comércio. Na época, salões de beleza, lojas de cosméticos, brinquedos, veículos automotores e até shoppings populares puderam reabrir as portas.

Duas semanas depois, foi a vez de lojas de calçados, armas, acessórios e artesanatos receberem o aval do executivo para retomar o funcionamento. Com a segunda fase da flexibilização, 92% dos empregos da cidade ficaram ativos e 824 mil pessoas puderam circular pelo município.

Mesmo liberando grande parte do comércio, a prefeitura destacou que o isolamento social permanece no município. Os moradores só devem sair para o essencial, mas o que se viu na cidade nos últimos dias, especialmente na região central, foram ruas cheias, ônibus com aglomeração e pessoas desrespeitando o distanciamento social.

