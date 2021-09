São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, foi um dos três destinos brasileiros selecionados pelo Ministério do Turismo (MTur) para participar do concurso Melhores Vilas Turísticas do Mundo, promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas.

Segundo secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, o turismo rural é um dos principais atrativos de Minas Gerais, ao lado do turismo religioso, cultural e de natureza.

O vilarejo foi inscrito por meio de chamada pública, pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio da Prefeitura de Ouro Preto.

Seleção

Alguns dos critérios considerados para a escolha do destino são a baixa densidade populacional de, no máximo, 15 mil habitantes; estar localizado em uma paisagem com importante presença de atividades tradicionais como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca; compartilhar os valores e estilo de vida da comunidade; e o posicionamento digital (redes sociais).

Os outros dois destinos indicados pelo MTur para participar da competição são a Vila de Enxaimel, em Pomerode (Santa Catarina), e o distrito Alberto Moreira, em Barretos (SP).

Conheça o vilarejo



Com população de 730 habitantes e localizado a cerca de 18 quilômetros de Ouro Preto, o povoado de São Bartolomeu foi fundado nos anos finais do século XVII pelos bandeirantes, em busca do ouro, sendo um dos mais antigos de Minas.



Entre os vestígios do período áureo, destaca-se a Igreja de São Bartolomeu, localizada no centro do distrito, cujos altares apresentam o estilo nacional português. As características arquitetônicas dessa igreja – com três janelas, torres com telhadinho e cunhais de madeira – é típica das primeiras construções no Estado.



São Bartolomeu é, ainda, um distrito muito conhecido como a terra dos doces artesanais. A tradição dos doces de frutas possui registro como patrimônio imaterial de Ouro Preto desde 2008. Entre os produtos, o mais famoso é a goiabada cascão. Outro traço local importante é a religiosidade de seu povo, que tem o santo que dá nome ao local como padroeiro: São Bartolomeu, celebrado em 24 de agosto, juntamente com a Festa do Divino Espírito Santo.



O distrito possui ainda belo casario setecentista (século XVIII), sendo que algumas dessas casas contam com oratórios públicos inseridos nas construções. As belezas naturais de São Bartolomeu também devem ser destacadas, já que a localidade fica às margens do Rio das Velhas e é cercada pelo Parque Estadual do Uaimii, o que incentiva os passeios nas trilhas e cachoeiras ao redor da localidade.



Festas



A vila possui festejos bastante tradicionais. Em abril, a Festa Cultural da Goiaba celebra a tradição do feitio de doces artesanais, passada de geração em geração. Nessa festa, há degustação, exposições, sorteios, além de oficinas e shows.



Em agosto, a Festa de São Bartolomeu e do Divino Espírito Santo, também são registradas como patrimônio imaterial de Ouro Preto, desde 2014. Aos 80 dias anteriores das celebrações, a Bandeira do Divino passa de casa em casa para arrecadação de “esmolas” para o festejo, prática de difusão da fé herdada dos portugueses.



OMT



A Organização Mundial do Turismo (OMT) é uma agência das Nações Unidass, com sede em Madri, Espanha, reconhecida como principal organização internacional no campo do turismo, destinada a promovê-lo e desenvolvê-lo. Sua missão consiste em promover o turismo sustentável, responsável e universalmente acessível como indutor do desenvolvimento inclusivo.

(*) Com informações da Agência Minas



