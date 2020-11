Um trecho de nove quilômetros de pista duplicada na BR-381, em Minas Gerais, foi liberado ao tráfego de veículos neste sábado. O anúncio foi feito neste sábado (7) pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O trecho duplicado fica entre os trevos de Caeté e Nova União, na região Central do estado.

Os novos 9 km liberados fazem parte do lote 7 de obras da rodovia e que já tem 37 quilômetros totalmente duplicados. De acordo com o Minfra, em 2020, 42 quilômetros já foram duplicados e liberados aos motoristas na BR-381. Além do lote 7, o Dnit também é responsável por outros três lotes de obras. De acordo com o órgão, o lote 3.1, com 28,7 km de extensão, já tem 13 quilômetros de pista duplicada, incluindo dois túneis – Antônio dias e Prainha. Em agosto, em visita a Minas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, havia prometido que 10 km deste lote seriam liberados em outubro. Os outros dois lotes – 3.2 e 3.3 já foram concluídos na gestão federal anterior.

Sete trechos da BR-381 serão privatizados

As obras de duplicação e melhoramentos dos 303 quilômetros em território mineiro da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Leste do Estado, foram divididos em 11 lotes. As intervenções preveem que 222 km serão duplicados e outros 81 km devem receber melhorias no asfalto e a construção de terceira faixa de rolamento. O Dnit é responsável por quatro deles. Os outros sete já foram licitados e serão realizados através de concessão por parte do governo federal para empresas privadas.