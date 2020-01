A junção das águas vindas do rio Arrudas, do córrego da Mata e da enxurrada que desce das ruas mais altas formou uma verdadeira piscina na avenida Silviano Brandão na esquina com a rua Conselheiro Rocha, no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (24). E como se não bastasse um alagamento, os moradores e comerciantes relatam que a água subiu duas vezes no local. Na manhã deste sábado (25), as vias públicas, casas e comércios já haviam sido limpos.

"Estávamos terminando a limpeza da sujeira de uma cheia e a água subiu de novo", contou o repositor David Melo Cunha, morador da rua Felipe Camarão, paralela à Conselheiro Rocha. David precisou jogar o colchão, um sofá e roupas fora. Ele e outros moradores do local relataram que todo ano as águas que enchem a avenida levam prejuízo a eles. O alagamento de sexta arrastou três carros e o nível da água na rua chegou a ultrapassar o teto de um carro que fica estacionado na Felipe Camarão, segundo contaram os moradores. O dono do veículo não foi encontrado.

O comerciante Wilson Rocha, dono de uma autoescola na região, contou que o estrago só não foi pior porque ele tinha protetores na porta da loja. "Fiquei até 1h aqui limpando para os alunos chegarem no sábado cedo, desta vez não perdi nada", afirmou. Segundo ele, esta não é a primeira vez que a água entra no local e em uma das ocasiões, a inundação subiu mais de um metro dentro do imóvel.

O vendedor Laudimar Calazans, que trabalha em uma loja de biscoitos na avenida, contou que a água não chegou a entrar na loja, mas deixou a colega que estava lá na sexta ilhada. "Já peguei três enchentes aqui, falaram que ia melhorar com as galerias, mas a chuva sendo forte assim elas não dão conta mesmo e alaga tudo", relatou.