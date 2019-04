Dois funcionários do Ursal Bar, localizado no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, foram agredidos na madrugada deste domingo (14), por um morador da vizinhança, de 55 anos. O homem negou as agressões.

Segundo o relato do suspeito, ele teria se dirigido ao estabelecimento para reclamar sobre o som alto. Enquanto as vítimas disseram que, visivelmente alterado, ele teria dado tapas no rosto da mulher que o recebeu.

Quando um garçom tentou apartar a briga, foi lesionado pelo suposto autor, no braço braço direito, com uma garrafa de vidro quebrada. O jovem recebeu atendimento médico no Hospital da Unimed.

Já o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste com arranhões. Posteriormente, foi conduzido pela Polícia Militar à Central de Flagrantes 1 para prestar esclarecimentos.