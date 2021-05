Dois homens ficaram feridos após um acidente de carro na manhã deste sábado (29). A batida aconteceu no início da manhã em uma estrada vicinal na zona rural de Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro – um Gol branco – perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco. Ao chegarem no local do acidente, os militares encontraram o condutor e o passageiro fora do automóvel.

Os ocupantes tiveram que ser imobilizados e transportados ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Ambos tiveram ferimentos no rosto e permanecem internados.

O estado de saúde dos feridos é estável e eles não correm o risco de morrer.

