O domingo (8) é de céu claro com baixas temperaturas durante a manhã e a noite em Belo Horizonte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 11º C.

Pela tarde, a máxima prevista é de 25º C. Já a umidade relativa do ar deve girar em torno de 35% no período. os dados são do GeoClima.