Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão que transportava mamão na tarde desse domingo (21) em Itabira, na região Central de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na MG-434, e as duas vítimas, de 35 e 22 anos, eram o motorista e o passageiro do carro. Já o condutor do caminhão não se feriu.

Ainda segundo a corporação, o motorista do veículo de passeio perdeu o controle na curva, causando a colisão. A pista estava molhada.

As vítimas foram retiradas das ferragens pelos bombeiros de Itabira e os corpos ficaram aos cuidados da Polícia Militar.

Leia mais:

Idosa morre em acidente envolvendo ônibus e carro na BR-040

Belo Horizonte está em alerta de risco geológico moderado até segunda-feira

Batida entre van e caminhão deixa quatro mortos e sete feridos no Anel Rodoviário, em BH