Dois homens foram presos suspeitos de tentar fraudar as provas de legislação de trânsito em Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, a dupla tentou prestar a prova no lugar dos verdadeiros candidatos.

Após serem monitorados por policiais civis durante a prova, os suspeitos foram abordados no momento em que estavam em um carro se preparando para irem embora. Ao pedirem a identificação, os agentes descobriram que um dos homens estava portando uma carteira de identidade falsa. Ao ser indagado, ele confessou que morava em Ribeirão das Neves e que havia recebido R$ 500 para fazer a prova de legislação no lugar do verdadeiro candidato. O outro homem, que conduzia o veículo, também confessou que saiu de Jequitibá, na região Central, com o mesmo objetivo.

Os dois homens foram conduzidos para a delegacia de plantão em Sete Lagoas, também na Grande BH, onde a ocorrência está sendo registrada. Em menos de um mês, a Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de fraude nas provas de legislaçãode trânsito na região de Sete Lagoas. No último dia 22 de maio, uma pessoa foi presa em Matozinhos e ontem (18), outro suspeito foi flagrado em Confins cometendo o mesmo crime.

