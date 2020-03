As obras de construção da caixa de captação de água de chuvas na avenida Vilarinho, segunda etapa das intervenções contra enchentes nas regiões Norte e Venda Nova, podem ser entregues a partir de agosto de 2021. Este é o prazo máximo para que as empresas que vencerem a licitação concluam o serviço, conforme edital lançado nessa terça-feira (10), pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Ponto crítico da rede de escoamento da cidade, a avenida Vilarinho é palco de enchentes desde 1996 e, no último período chuvoso, precisou de repetidas interdições. Em novembro de 2018, mãe e filha morreram afogadas durante um temporal ao não conseguirem sair de um carro e o prefeito Alexandre Kalil (PSD), anunciou que faria obras na via.

O edital lançado esta semana é da etapa mais demorada e complexa das intervenções. Pelo projeto, uma caixa de captação com capacidade para 2.800 m³ de água será construída no encontro da avenida com as ruas Doutor Álvaro Camargos e Maçon Ribeiro, no bairro Venda Nova. O custo estimado é de até R$ 13.258.052,60.

A listagem de regras e documentações para o certame está disponível na página da prefeitura e prevê prazo de até 480 dias para entrega. Como as companhias interessadas podem enviar as documentações para habilitação até o dia 2 de abril e ainda há o prazo para a conclusão do certame, no melhor cenário as obras seriam entregues no fim de agosto de 2021.

A caixa que será construída nesta etapa do projeto vai ficar na superfície da Vilarinho. O objetivo é que ela contenha parte da água que vem dos córregos do Nado e Vilarinho e, assim, desafogue o canal do ribeirão Isidoro. Em fevereiro, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, disse ao Hoje em Dia que acreditava em melhoras já no período chuvoso do fim de 2020.

"O que vier da pista da Vilarinho vai ser canalizado para essa tubulação. Com isso a gente espera fazer um amortecimento para a água. Em termos práticos, você vai ter uma melhor organização da entrada da água no canal que segue na Vilarinho", afirmou.

Desde o último dia 27, técnicos já são vistos trabalhando no entroncamento das três vias preparando o espaço para a implantação da caixa. A avenida foi alargada e técnicos desviraram redes de telefonia, cabeamento de energia, gás e redes de fibra ótica.

Desde o ano passado, já estão em andamento as obras da primeira etapa da solução proposta para a região, que são o tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia do córrego do Nado – que compreendem as sub-bacias dos córregos Lareira e Marimbondo.

Os trabalhos também demandam desapropriações em seis bairros. Decreto publicado ontem declara de utilidade pública edificações em lotes localizados no Candelária, Flamengo, Mantiqueira, Piratininga, São João Batista e Santa Mônica. A prefeitura diz estar negociando com as famílias e, caso não haja acordo, a saída será feita via Justiça.

Além da etapa lançada esta semana, as mudanças nas regiões Norte e Venda Nova possuem outros dois estágios. O primeiro, iniciado no segundo semestre de 2019, contempla o tratamento do fundo de vale e controle de cheias no córrego do Nado – que compreende as sub-bacias dos córregos Lareira e Marimbondo.

Essa fase contempla a construção de duas bacias de concreto armado, no trecho entre as ruas Hye Ribeiro e Elce Ribeiro, com a função de reter e controlar a vazão da água e reduzir o risco de inundações no encontro das avenidas Vilarinho e Doutor Álvaro Camargos.

Após a construção da bacia, em 2021, ocorrerá a terceira e última fase, que prevê ampliação da capacidade dos quatro reservatórios da bacia e a construção de novos piscinões.

