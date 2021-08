Começa no próximo dia 23 e vai até o dia 31 o prazo para quem deseja se inscrever em um dos cursos de curta duração oferecidos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Ao todo, serão abertas 6.500 vagas.

Os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) possuem curta duração (160 a 240 horas/aula).

São cursos voltados para quem procura inserção no mercado de trabalho ou mesmo uma qualificação profissional. Eles integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e, atualmente, estão inseridos no projeto Novos Caminhos, do governo federal.

Podem se inscrever candidatos com ou sem vínculo à rede estadual de ensino

Ao longo deste segundo semestre de 2021, os cursos serão ministrados em 113 escolas da rede estadual de ensino, distribuídas em 96 municípios.

São dez opções de cursos. Em Belo Horizonte, por exemplo, há escolas que irão abrir vagas para os cursos de Contador de História e de Assistente de Controle de Qualidade. O município de Bom Despacho tem vagas para Promotor de Vendas. Já em São Sebastião do Paraíso será oferecido o curso de Representante Comercial.



Inscrições



As inscrições deverão ser feitas na própria escola que oferece o curso de interesse do candidato.

Podem se inscrever candidatos com ou sem vínculo à rede estadual de ensino. É importante que o interessado fique atento à escolaridade mínima exigida para cada curso. No edital voltado aos participantes da iniciativa, é possível acessar os cursos de cada escola e a escolaridade mínima exigida. Clique aqui para acessar o edital.



No ato da inscrição, o candidato deverá: apresentar RG e CPF; possuir escolaridade e a idade exigida; apresentar comprovante de residência, entre outros documentos.

A classificação será divulgada no próximo dia 1º de setembro, em local informado pela própria escola no ato da inscrição. Já a matrícula dos candidatos selecionados será realizada, em primeira chamada, no período de 8 a 10/9.

Para os selecionados que estiverem frequentes e seguindo todas as determinações do edital, haverá auxílio de bolsa-formação para custear transporte e lanche.

De acordo com o edital do FIC, os cursos oferecidos são de caráter presencial. No entanto, em virtude da pandemia e considerando-se as exigências dos órgãos reguladores, as aulas presenciais poderão ser ministradas no formato remoto, com metodologias híbridas. O retorno às aulas presenciais dependerá de autorização, conforme protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.



(*) Com informações da Agência Minas



