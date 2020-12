A Localima Turismo, responsável pelo ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, emitiu uma nota sobre o grave acidente que deixou pelo 18 mortos. A empresa lamentou os óbitos e expressou pesar e tristeza pelas vítimas e familiares.

Ainda no comunicado, afirmou que possui contrato de arrendamento junto a uma outra empresa de turismo, que estaria credenciada para o transporte de passageiros. A Localima informou ainda que segue todas as normas da ANTT e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o serviço.

Também foi informado que está disponível para a apuração dos fatos e que prestará todo o auxílio às famílias (confira, abaixo, a nota na íntegra).

Na sexta-feira (4), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o coletivo não tinha autorização para fazer viagens.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Na manhã deste sábado, os corpos das vítimas estavam no Instituto Médico-Legal (IML) da capital à espera de liberação e reconhecimento por parte das famílias.

"NOTA DE PESAR E SOLIDARIEDADE

A empresa LOCALIMA vem, através da presente Nota, expressar nosso pesar e nossa profunda tristeza pelas vítimas e seus familiares acerca do acidente ocorrido no dia 04/12/2020. Informamos, ainda, que a LOCALIMA possui contrato de arrendamento junto à empresa J.S. TURISMO, a qual transporta seus passageiros dentro das regras dos órgãos fiscalizadores – ANTT e Polícia Rodoviária Federal.

Não nos furtaremos da nossa responsabilidade, e somaremos todas as nossas forças e empenho para prestar total assistência às vítimas e aos seus familiares.

Nada, absolutamente nada, trará de volta a vida das vítimas. Foi uma fatalidade que gostaríamos de ter evitado.

Todos os fatos estão sendo apurados, e a nossa empresa possui interesse direto na devida elucidação, sendo certo que as reparações serão realizadas, caso a caso, para que a dor das vítimas e dos seus familiares sejam amenizadas. Lamentamos o ocorrido, e nos sentimos profundamente abalados por este grave acidente. Não obstante, nossa equipe esclarece que se coloca à inteira disposição, dando suporte humano, digno, com compaixão e empatia, para amenizar a dor daqueles que sofrem, sejam vítimas ou seus familiares.

Com profundo pesar, LOCALIMA".