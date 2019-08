O envenenamento de cães e gatos na cidade de Ibiá, no Triângulo Mineiro, gerou revolta e levou a prefeitura da cidade a publicar uma nota de repúdio em sua página do Facebook, nesta sexta-feira (30). A administração municipal classificou como "cruel e brutal" a forma com que os crimes vêm acontecendo nos últimos dias.

Segundo a nota, até o momento, um gato e 21 cães foram envenenados, dos quais 17 morreram em decorrência da intoxicação. A publicação da prefeitura foi feita nesta sexta. Antes, a professora Duda Salabert, ativista pelos direitos dos animais e ex-candidata ao Senado, já havia postado em sua página na rede social protestando contra a violência, afirmando que havia um silêncio por parte da prefeitura e questionando se as mortes poderiam ser parte da política da administração municipal para manejo populacional de animais.

A prefeitura, por sua vez, informou na nota que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas pela Vigilância em Saúde e declarou que vai prestar todas as informações devidas às autoridades responsáveis pela investigação, citando as polícias Ambiental, Civil e Militar.