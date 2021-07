A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) torna público o edital de seleção de alunos para a 40ª turma da Pós-Graduação lato sensu- Especialização em Saúde Pública. Nesta sexta-feira (16), foi publicada a prorrogação do período de inscrição. Anteriormente, os candidatos poderiam se inscrever do dia 18 de junho ao dia 18 de julho. Com a extensão do prazo, os candidatos terão agora até às 17h do dia 30 de julho para fazer a inscrição no processo seletivo. Importante ressaltar que a prorrogação do período de inscrições não acarretará mudanças nas outras datas do cronograma apresentado no Edital, que permanecem as mesmas.

Serão oferecidas 30 vagas e o curso terá carga horária de 360 horas de aulas presenciais e mais 40 horas para elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), totalizando 400 horas.



A previsão de início das aulas é para outubro de 2021 e término em novembro de 2022 e a expectativa é que as aulas sejam no formato presencial, nas dependências da ESP-MG, em Belo Horizonte. No entanto, dentro do contexto da pandemia de Covid-19 e seguindo as orientações do Plano Minas Consciente, do Governo do Estado de Minas Gerais, as atividades letivas poderão ser realizadas de forma remota, quando a macrorregião Centro, região em que a Escola está situada, estiver nas Ondas Vermelha ou Roxa.

Para ter acesso ao edital com todas as informações e acompanhar o processo seletivo, clique aqui.



Pré-requisitos e inscrição



Para se inscrever no processo seletivo, o candidato precisa: Possuir escolaridade de nível superior, comprovada por meio de certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação, expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Também é necessário que o candidato atue, no âmbito do Estado de Minas Gerais, como trabalhador da atenção à saúde e/ou da vigilância à saúde e/ou da gestão do sistema público de saúde em instituições que compõem o SUS, que sejam vinculadas a qualquer esfera administrativa (municipal, estadual ou federal). No caso de instituições hospitalares filantrópicas, serão consideradas apenas aquelas que possuem, no mínimo, 60% de atendimento SUS. O trabalhador precisa ter anuência institucional para participação no curso, expedida a partir da data de publicação deste edital.

Nesta edição, diferente das anteriores, as inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Gestão Acadêmica ESP-MG (SIGAE), portanto não haverá inscrições via Correios.

Confira abaixo o passo a passo para realizar o cadastramento no sistema e posterior inscrição no processo seletivo:

- Acessar o endereço http://sigae.esp.mg.gov.br/

- Fazer cadastro criando usuário e senha.

- No Campo: Usuário - clicar em Inscrições Abertas.

- Selecionar: Inscrição Especialização em Saúde Pública - Turma 2021-2022

- Fazer a inscrição preenchendo as informações solicitadas e anexando todos os documentos exigidos. Os documentos devem estar em arquivo em formato PDF.

- A confirmação da inscrição será enviada para o e-mail cadastrado.

- Todas as informações encontram-se no Edital.

Tradição e reconhecimento



A ESP-MG tem uma longa tradição na formação de sanitaristas e a primeira edição do curso de Especialização em Saúde Pública foi realizada em 1947, um ano após a criação da Escola, que neste ano completou 75 anos de existência. Desde então, a Escola já formou 960 especialistas em Saúde Pública. Esta pós é reconhecida pelos trabalhadores do SUS no Estado e também pelas instituições formadoras em saúde de outros Estados do país.

O curso mais tradicional da ESP-MG, a Especialização lato sensu em Saúde Pública, possui oferta contínua e ampla procura pelos profissionais, tendo sido acreditada pela Agência de Acreditação Pedagógica da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), em fevereiro de 2017.

A divulgação das inscrições deferidas acontecerá no 11/08/2021, no site da ESP-MG.

- Confira todas as informações no Edital nº. 01/2021

- Acesse aqui o link para inscrição: http://sigae.esp.mg.gov.br/

- Dúvidas e outras informações pelo e-mail: saudepublica.espmg2021@gmail.com



