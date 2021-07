A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está ampliando a oferta de vagas em cursos de educação profissional ministrados nas escolas da rede. Para o segundo semestre deste ano, estão previstas mais de 34 mil oportunidades, em 684 unidades de ensino.

“A ampliação da oferta no estado foi realizada de forma cuidadosa, a partir de uma análise da demanda do nosso território. A proposta é atender mais escolas em um raio maior. A ação vem em consonância com o Plano Estadual de Educação”, destaca a diretora de Educação Integral e Educação Profissional, Flávia Paola Meira.

Os cursos são oferecidos a partir de um levantamento de demandas regionais

São disponibilizadas 29 diferentes opções de cursos. Em Belo Horizonte, por exemplo, há escolas que ministram cursos de vendas, artes visuais, informática e recursos humanos. Em Montes Claros, no Norte de Minas, é possível se inscrever em cursos de administração e segurança do trabalho. Já em Poços de Caldas, no Sul do estado, há vagas para logística ou marketing, entre outros.

As vagas dos cursos técnicos são destinadas a alunos do 2º e 3º anos do ensino médio de escolas públicas e privadas. Também podem se inscrever pessoas que já tenham concluído o ensino médio. Para verificar a lista de municípios e escolas com oferta de cursos técnicos neste segundo semestre, clique aqui.



Os cursos serão ministrados inicialmente de forma remota, por meio do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela SEE/MG durante a pandemia da Covid-19.



Disponibilidade

A divulgação dos cursos e das vagas é feita pelas próprias escolas. As unidades de ensino também são responsáveis pelo processo de seleção.

Os interessados em participar devem entrar em contato com a escola pelo telefone ou e-mail. Confira aqui a lista de e-mails institucionais das escolas estaduais.

