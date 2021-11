As estações de integração da região do Barreiro foram as mais foram afetadas na manhã desta terça-feira (23), segundo dia de greve dos ônibus em Belo Horizonte. Segundo balanço da BHTrans, entre 6h e 7h, a estação Diamante registrou 4% das viagens, enquanto Barreiro alcançou a marca de 5%.

A estação Vilarinho foi a que mais registrou viagens (54%), seguido de José Cândido (50%) e demais linhas (42%). Enfrentando dificuldades para chegar no trabalho, muitos passageiros temem descontos no salário ou até mesmo demissão.

“Patrão nenhum quer saber se você vai chegar atrasado ou não, eles querem você na empresa, mesmo avisando. Para quem está de experiência como eu, há um mês, posso correr o risco até de ser mandado embora”, contou o assistente bancário Thassio Jonathan, de 21 anos.

Com as catracas fechadas na estação Barreiro, e sem poder entrar ou sair passageiros, trabalhadores ficam desamparados. “Estou sem saber como chegar no serviço, estou esperando a sorte aparecer. Ir andando é inviável, quase meia hora de caminhada”, lamentou o consultor educacional Ramon Thassio, de 29 anos.

Audiência nesta terça

Após a audiência entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH) terminar sem acordo na tarde da segunda-feira (22), o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto agendou uma nova audiência para esta terça (23), às 14h30, e ainda solicitou a presença do município ou da BHTrans.

A reunião de ontem, por meio de videoconferência no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3), a ausência de representantes da prefeitura e da BHTrans causou incômodo entre as partes e ao Ministério Público do Trabalho, que participou da negociação.

No encontro, representantes do SetraBH solicitaram a suspensão da greve ao STTRBH durante o intervalo entre as audiências. Em resposta, o sindicato dos trabalhadores disse ser impossível contar com a adesão dos motoristas tendo em vista a ausência de propostas da organização patronal.

