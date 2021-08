A Minas Gerais Participações S.A. (MGi), por meio do Edital de Concorrência Pública MGi 006/2021, anuncia a venda de casas e apartamentos do Governo do Estado de Minas Gerais.

As propostas devem ser enviadas até as 17h do dia 29/9/2021.

As oportunidades têm preços mínimos de propostas que variam entre R$ 30 mil e R$ 160 mil. Os imóveis estão localizados em cinco municípios mineiros: Belo Horizonte, Capim Branco, Ibituruna, Ribeirão das Neves e Santa Bárbara.

O edital contendo descrição dos itens à venda, preços mínimos de oferta e localização exata de cada imóvel podem ser acessados no link: https://tinyurl.com/concorrencia0062021.

Já para ver fotos e informações adicionais sobre os bens, é possível acessar www.mgileiloes.com.br. A equipe de vendas está disponível para atendimento aos interessados pelo e-mail vendas@mgipart.com.br ou via ligação e WhatsApp: (31) 99990-1127.

Os interessados deverão reunir a documentação pessoal requerida (que altera se for pessoa física, jurídica ou jurídica estrangeira), fazer o depósito caução no valor indicado, preencher e enviar os envelopes para o endereço da MGi: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Prédio Gerais – 4º andar – bairro Serra Verde – Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-901.



(*) Com informações da Agência Minas



