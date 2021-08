A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) ampliou o número de vagas disponíveis no projeto Trilhas de Futuro. Anteriormente, seriam oferecidas 40 em cursos técnicos gratuitos. Com a ampliação do projeto, agora são 75 mil. O período de inscrição também foi alterado e, a partir de agora, os interessados têm até quinta-feira (2) para realizar o cadastro no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.



No Trilhas de Futuro são disponibilizadas mais de 50 opções de cursos, dentre eles mineração, vestuário, meio ambiente, redes de computadores, mecânica e eletrônica, entre vários outros. Os cursos serão ministrados por instituições credenciadas, em 110 municípios mineiros. Além da disponibilidade gratuita da formação, todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.

A previsão é a de que as aulas tenham início no mês de outubro

Inscrições



Poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.



Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes, mas é importante o candidato ter conhecimento dos critérios e ordem de prioridade e desempate na seleção das vagas. A previsão é a de que as aulas tenham início no mês de outubro.



No momento da inscrição no site, os candidatos deverão fornecer informações como nome completo; data de nascimento; endereço completo, CPF do candidato, nome da mãe/pai ou responsável legal e escolaridade, entre outros.



Cada candidato deverá indicar até três cursos de interesse. Também é necessário informar o turno de preferência e a instituição. Só poderão ser realizadas inscrições para cursos e instituições listadas no Catálogo de Cursos. Clique aqui para acessar.



Durante o período de inscrição, o candidato que não tiver acesso aos recursos digitais poderá procurar uma escola estadual do seu município para realizar o cadastro.



É sempre importante lembrar que regras sanitárias em prevenção à pandemia serão adotadas, conforme deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19, como uso de máscara e distanciamento social.



Ordem de prioridade



Após o período de inscrições, a seleção dos candidatos será realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários indicados pelos candidatos, sempre respeitando a seguinte ordem de prioridade:



- Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual;

- Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual;

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública estadual;

- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal;

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública federal ou municipal;

- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular;

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede particular;

- Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede.



Efetivação da matrícula



A matrícula do estudante no Projeto Trilhas de Futuro deverá ser realizada, presencialmente, na instituição credenciada para a qual foi encaminhado e no período previsto na Resolução SEE nº 4.591/2021. Cada candidato poderá se matricular em apenas um curso técnico.



Para a efetivação da matrícula, os pais/responsáveis ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverão se apresentar na instituição com os seguintes documentos: documento de identidade ou, na sua ausência, certidão de nascimento do aluno, original e cópia; CPF do estudante, original e cópia; comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando maior de idade; declaração de escolaridade, com indicação da etapa que o estudante está cursando, quando ainda estiver no ensino médio; declaração de conclusão ou histórico escolar, no caso de egresso do ensino médio. Para o estudante menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis.

Vagas remanescentes

Serão realizadas duas chamadas regulares, com as listagens divulgadas no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Após a realização das duas chamadas regulares, será aberto período de vagas remanescentes, em que qualquer candidato poderá se inscrever para as vagas ainda disponíveis.



No período de vagas remanescentes, não será observado o regramento de priorização descrito anteriormente, e será adotada a priorização a partir do critério cronológico das inscrições. Nas vagas remanescentes, o estudante escolherá qual curso e em qual instituição deseja participar, a partir de listagem de vagas disponíveis.



(*) Com informações da Agência Minas



Leia mais:

CDL pede à PBH retorno do quadro de horários tradicional de circulação de ônibus

Minas confirma 35ª morte de criança menor de 10 anos por Covid