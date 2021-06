A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) liberou uma nova remessa de 7.660 medicamentos do kit intubação para sete hospitais sediados na região Norte. Os remédios podem ser recebidos via Correios ou podem ser retirados na rede de frios, em Belo Horizonte.

O kit intubação é utilizado para o tratamento de pacientes internados em UTIs com Covid-19, mas alguns dos medicamentos também podem ser administrados em pessoas em tratamento não intensivo da doença.

Em Montes Claros, as instituições contempladas são: Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, com 3.800 medicamentos; Santa Casa, com 2.650, e o Hospital Universitário Clemente de Faria, que receberá 300 unidades.

As demais instituições do Norte de Minas, que nesta semana estão recebendo mais medicamentos, são: Hospital Regional de Janaúba (850 unidades); a Fundação Médico Assistencial Major Domingos de Deus Correa, de Monte Azul (50); Hospital Municipal Dr. Gil Alves, de Bocaiúva, e o Hospital Municipal de Francisco Sá (5 unidades de medicamentos para cada instituição).

Em memorando enviado aos dirigentes regionais de saúde e coordenadores do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a SES-MG ressalta que os critérios para a distribuição de medicamentos do kit intubação foram pactuados com o Conselho de Secretários de Saúde de Minas Gerais (Cosems), e que novas aquisições de medicamentos estão sendo planejadas, de acordo com as oportunidades de mercado.

(*) Especial para o Hoje em Dia

