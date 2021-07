Quarenta startups seguem para a próxima fase do Seed Edição Especial. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede), em conjunto com os parceiros que executam a rodada, finalizou, na última sexta-feira (16/7), a terceira etapa do processo de seleção de startups do programa. A lista com as escolhidas para seguir adiante está disponível neste link.

Como previsto em edital, após a primeira etapa nos dois meses iniciais, os 59 projetos participantes foram avaliados e 40 e ganharam o direito de completar a aceleração. O julgamento observou a performance das startups e analisou capacidades de execução, engajamento, desempenho técnico e do negócio e alinhamento dos participantes com o programa. Os projetos desclassificados podem apresentar recurso até o dia 23/7.



Ao todo, 59 projetos participaram da primeira etapa e 40 foram selecionados

Próximos passos

Conforme o superintendente de Inovação Tecnológica da Sede, Pedro Vaz, nesses dois primeiros meses de aceleração os participantes tiveram a oportunidade de se conectar a órgãos públicos e também de consumir e participar de conteúdos extremamente importantes para o desenvolvimento dos seus negócios.

“A fase inicial do programa é de extrema importância. Nesses dois primeiros meses de projeto, as 59 startups faturaram, em conjunto, mais de R$ 6 milhões, o que mostra a qualidade de todas as empresas que estavam presentes nesta edição do Seed”, comenta Vaz, garantindo que, daqui pra frente, as startups que ficam seguem com acesso a diversos conteúdos para apoiar seus desenvolvimentos, intensificando o contato das empresas com potenciais clientes e investidores, além do apoio de mentores do mercado para o desenvolvimento dos respectivos negócios.

Aquelas startups que infelizmente não seguem no programa continuarão tendo acesso a alguns conteúdos compartilhados e contam, também, com os contatos da equipe para que possam apoiá-las da maneira que puderem.

"O Seed Edição Especial tem surpreendido diariamente. Viemos com uma proposta nova voltada para conexão, e o resultado tem sido incrível. Nossas startups estão em peso nos eventos e nas interações desses últimos dois meses. É, sem dúvida, um programa construído por muitas mãos, voltado para o desenvolvimento não somente das startups, mas também das pessoas. O resultado não poderia ser diferente", observa a coordenadora do Seed e Head de Inovação Aberta no IEBT, Jéssica Rangel.



(*) Com informações da Agência Minas



