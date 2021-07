A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu três processos seletivos simplificados para contratação temporária de médicos generalistas e especialistas nas seguintes unidades: Maternidade Odete Valadares (MOV) e Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), em Belo Horizonte, e Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba. As inscrições vão até 6 de agosto.

Além de apresentar novas datas, a forma de inscrição para essas seleções também passou por alterações. Confira os detalhes de cada uma delas.

Os vencimentos básicos são de R$ 5.801,50, acrescidas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação

A Maternidade Odete Valadares tem vagas abertas para médicos anestesiologistas (duas vagas de 12h semanais); ultrassonografista em ginecologia e obstetrícia (uma vaga de 24h semanais); ginecologista e obstetra (três vagas de 12h e três vagas de 24h semanais); neonatologista (duas vagas de 24h semanais); psiquiatra (1 vaga de 12h semanais); médico especialista com atuação em Unidade de Terapia Intensiva adulto (três vagas de 24h semanais).

Os vencimentos básicos são de R$ 2.995,77 para a carga horária de 12h semanais e de R$ 5.801,50 para 24h semanais, acrescidas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

As inscrições para o processo seletivo da MOV ocorrerão, exclusivamente, de forma presencial, por meio da entrega de envelope lacrado contendo os documentos exigidos no regulamento à Coordenação de Gestão de Pessoas da Maternidade Odete Valadares (Avenida do Contorno, 9.494, bairro Prado - Belo Horizonte/MG), das 8h às 12h e das 14h às 16h. Todas as informações estão disponíveis neste link.

As inscrições para o processo seletivo do Hospital Alberto também vão até o dia 6/8. As vagas disponíveis são: médico generalista (uma vaga de 12h e uma vaga de 24h semanais); médico clínico (uma vaga de 12h e duas vagas de 24h semanais); oncologista (duas vagas de 24h semanais).

Os vencimentos para médicos generalistas são de R$ 2.075,09 para 12h semanais e de R$ 3.960,16 para carga horária de 24h semanais. Já para os profissionais especialistas, as remunerações são de R$ 2.995,77 para 12h semanais e R$ 5.801,50 para 24h semanais. Os vencimentos também são acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

As inscrições para este processo seletivo do HAC ocorrerão, exclusivamente, por meio de envio de e-mail para o endereço pss.hac@fhemig.mg.gov.br, contendo anexados os documentos exigidos no regulamento. Todas as informações estão disponíveis em comunicado divulgado junto ao edital de seleção, neste link.

Patos de Minas

O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, também tem edital de seleção com inscrições abertas até o dia 6 para a contratação de médico clínico (duas vagas de 24h semanais); cirurgião geral (uma vaga de 24h semanais); pediatra (uma vaga de 24h semanais).

Os vencimentos básicos são de R$ 5.801,50, acrescidas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

As inscrições para o processo seletivo do HRAD ocorrerão, exclusivamente, por meio de envio de e-mail para o endereço pss.hrad@fhemig.mg.gov.br, contendo anexados os documentos exigidos no regulamento.

Acesse: http://www.fhemig.mg.gov.br/



(*) Com informações da Agência Minas



Leia mais:

BH libera funcionamento de bares e restaurantes até 23h e amplia público em shows

BH libera público nos estádios de futebol com 30% de ocupação e sem venda de bebidas alcoólicas