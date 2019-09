Quatro dias após a morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, mais uma criança é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Desta vez, a vítima é a estudante Vitória Ferreira da Costa, 11 anos, atingida por um tiro hoje (24) à tarde no morro da Mineira, no Catumbi, região central da cidade, quando retornava da escola. Uma mulher, ainda não identificada, também ficou ferida na mesma ação. Vitória da Costa foi baleada em uma das pernas. As duas foram vítimas de balas perdidas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na tarde desta terça-feira, policiais do 5º batalhão da Polícia Militar (Praça da Harmonia) foram informados sobre a entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, de uma criança e uma mulher feridas por disparos de arma de fogo. As vítimas seriam moradoras da comunidade da Mineira, no Catumbi.

A nota da PM informa ainda que “não há operação envolvendo equipes da corporação na comunidade da Mineira na tarde desta terça-feira”.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que o estado de saúde das pacientes é estável.

