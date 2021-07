Ex-prefeito de Entre Rios de Minas, Luiz Miranda de Rezende, 72 anos, sua esposa Lourdinha de Souza, 37, e o motorista do casal, Rômulo Braga, 57, morreram em um grave acidente na noite dessa terça-feira (20), na BR-040, altura de Itabirito, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com a concessionária Via 040, os três estavam em uma caminhonete quando o veículo bateu de frente com um caminhão. As vítimas morreram no local e os corpos foram retirados das ferragens por militares do Corpo de Bombeiros.

Casal e motorista morreram no local

No caminhão estavam um homem de 48 anos e o filho dele, de 11, que não se feriram.

A perícia esteve no local e concluiu os trabalhos por volta da 0h30 desta quarta-feira (21). As causas do acidente não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Restaurante

Luiz foi prefeito de Entre Rios de Minas entre 1997 e 2000, era dono do tradicional restaurante “Café Com Prosa”, na BR-383.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Minas registra 208 mortes e 5.751 casos de Covid-19 em 24h

Hospital de BH normatiza técnica que melhora oxigenação em pacientes com Covid-19

Contagem vacina mulheres de 39 anos contra a Covid nesta quarta