O corpo de Priscila Silva Dala Paula Azevedo, de 26 anos, morta pelo marido em Muriaé, na Zona da Mata, foi enterrado na tarde de quinta-feira (9), no Cemitério Municipal da cidade. O velório ocorreu em uma igreja católica no Distrito de Vermelho. O casal tem um filho de 1 ano e 10 meses, que ficou com a avó materna.

A jovem, que foi brutalmente assassinada com dois tiros na cabeça, foi encontrada morta pela Polícia Civil na última quarta-feira (8), após o marido dela, um policial militar reformado e ex-vereador da cidade, de 51 anos, ter se entregado aos policiais e confessado o crime.

O homem segue preso e as investigações em andamento.

Crime

A mulher, que era personal trainer, foi morta pelo próprio marido na residência do casal. No dia seguinte, junto com o advogado, o militar reformado confessou o crime na delegacia e entregou uma pistola, de calibre 380, com a qual teria cometido o homicídio.

Leia mais:

Inmet emite alerta de chuvas intensas em 795 cidades mineiras

Mais de 600 cidades mineiras estão sob alerta de chuva até a manhã de sábado; confira lista

Minas recebe mais de 180 mil unidades da AstraZeneca nesta sexta para normalizar 2ª dose