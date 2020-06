O Fórum das Juventudes da Grande BH receberá, até setembro, denúncias de violência policial cometida contra jovens de 15 a 29 anos de idade que vivem na região metropolitana da capital mineira. Os relatos podem ser enviados pela plataforma online Baculejo, lançada pela organização, em parceria com a Assessoria Popular Maria Felipa, de prestação de serviços jurídicos.

Para sair do papel, o projeto recebeu apoio de recursos do Fundo Brasil, que busca viabilizar ações na área de direitos humanos. O plano do fórum é condensar, em um dossiê, as informações encaminhadas por meio da plataforma.

O documento final deve ser apresentado a autoridades governamentais e especialistas que possam contribuir para a contenção dos casos de abuso policial e racismo, crime frequentemente relacionado a esse tipo de delito. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 75,4% das pessoas mortas em intervenções policiais nos anos de 2017 e 2018 eram negras. Além disso, a entidade diz que 11% das mortes violentas intencionais reportadas em todo o Brasil no período foram cometidas pela polícia.

A arbitrariedade contra pessoas negras durante abordagens policiais é também observada em outros países, como os Estados Unidos, onde, recentemente, um ex-segurança negro, George Floyd, foi morto por asfixia por um policial branco. Registrado em vídeo, o episódio ocorreu em Minneapolis, em 25 de maio, e desencadeou uma grande onda de protestos em diversos países.

Para formalizar uma denúncia pela Baculejo, é preciso acessar o site da plataforma e iniciar uma conversa pelo chat, que pedirá informações sobre o perfil do denunciante e sobre o agente público responsável pelo uso excessivo de força. As denúncias são anônimas. Após o envio das informações solicitadas, o sistema irá emitir uma mensagem confirmando o registro da denúncia.

