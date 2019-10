A BHTrans empenhou diversas equipes para ajudar na operação do trânsito na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (29). Em uma postagem no Twitter, a autarquia informou que a há semáforos apagados e falta de energia na avenida do Contorno com ruas da Bahia e Leopoldina.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a região Centro-Sul está entre as mais atingidas pela chuva na cidade nesta terça. Imagens da própria BHTrans mostram trânsito intenso na avenida do Contorno com avenida Cristóvão Colombo, cruzamento próximo ao local onde há o semáforo inoperante.

A Cemig confirmou que registra pontos de falta de energia em BH nesta terça, mas não especificou quais. A companhia informou, ainda, que já tem equipes atuando para que o fornecimento volte ao normal.

Chuva forte

Quase todas as regionais de Belo Horizonte registram chuva nesta terça-feira. Venda Nova, até a última atualização da Defesa Civil, foi o único local onde não foi registrada precipitação.

As defesas civis alertaram para o risco de ocorrência de granizo tanto em Belo Horizonte quanto em cidades da Região Metropolitana, como Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Já o alerta de chuva forte em BH, emitido nesta terça-feira, vale até 8h desta quarta-feira. Diante da possibilidade de novos temporais, o órgão também divulgou algumas recomendações sobre como a população deve proceder.



Confira:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Leia mais:

Tempestade atinge BH e pode chover granizo na próxima hora, alerta Defesa Civil

Defesa Civil alerta para pancadas de chuva e ventos de até 50 km/h, mas calor ainda incomoda