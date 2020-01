Quatro das cinco vítimas do desabamento de uma casa no bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, eram da mesma família e já haviam sido retirados do imóvel pela Defesa Civil municipal. Além da mãe os três filhos, um vizinho também foi encontrado nos escombros.

O imóvel desabou na madrugada de sábado (25) após as fortes chuvas que atingiram a capital mineira. As buscas foram encerradas na manhã deste domingo (26), quando todos os corpos foram encontrados. Ao todo, 37 pessoas morreram em Minas desde sexta, em decorrência das chuvas.

Na sexta-feira (24), antes do desabamento, a Defesa Civil foi ao bairro com servidores da assistência social e levaram Maria Stela, de 48 anos, e os três filhos, de 4, 6 e 10 anos, para uma pousada, alugada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A família, contudo, voltou para casa a noite por decisão própria.

"É um alerta importante. Se vir alguma modificação, trinca, movimentação de terra, saia, mas principalmente se algum órgão solicitar a sua saída não retorne ao local até que receba a comunicação desses órgãos de que é seguro voltar", orientou a PBH, em comunicado enviado a imprensa.

Foram 15 horas de buscas no Jardim Alvorada. Além de lá, os Bombeiros concentram trabalhos na Vila Bernadete, na região do Barreiro, onde cinco corpos já foram localizados sob os escombros de seis casas que caíram na sexta-feira.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decretou luto de três dias e situação de emergência em 47 cidades. Nesta manhã, ele se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que se encontra também com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) e o de Contagem, Alex de Freitas (PSDB).

Após três dias de chuva intermitente, com temporais, alagamentos, mortes e desabrigados, a Grande BH terá uma estiagem, com possibilidade de chuva moderada. De acordo com a Defesa Civil, o dia deve ser predominantemente nublado, com precipitações de menor intensidade (até 2,5mm a cada 5 minutos). A temperatura máxima estimada é de 27 graus.

