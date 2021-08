A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) oferece vagas gratuitas para o Curso Técnico em Conservação Restauro, como parte do projeto Trilhas de Futuro, iniciativa de capacitação profissionalizante do Governo de Minas.



Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio (no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), qualquer ano do ensino médio) e também quem já concluiu essa etapa de ensino.

As inscrições vão até segunda-feira (30), no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.

Inscrições



A inscrição no Projeto Trilhas de Futuro para os candidatos será realizada, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico, disponível no site do projeto. Aqueles candidatos que não tiverem acesso aos recursos digitais para se inscreverem podem procurar ajuda na escola estadual mais próxima em seu município.



Cada candidato pode indicar até três cursos de interesse, mas a matrícula só será realizada em um. Só podem ser feitas inscrições para cursos e instituições listadas no Catálogo de Cursos, como a Faop. A previsão é que as aulas tenham início em outubro.

Ao se inscreve, é preciso fornecer nome completo, data de nascimento, endereço, CPF, nome da mãe/pai ou responsável legal, entre outras informações.



Ordem de prioridade



A seleção para as matrículas será realizada de acordo com a disponibilidade de cursos e vagas nas instituições e localidades, e cursos prioritários indicados, respeitando os critérios da seguinte ordem de prioridade:

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual;

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública estadual;

Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública federal ou municipal;

Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede particular;

Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede.



Seleção anterior



A Fundação de Arte de Ouro Preto, por meio da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, realizou, nas últimas semanas, o processo seletivo para ingresso no Curso Técnico em Conservação e Restauro. O resultado final já está disponível no site.



Entretanto, com a aprovação do credenciamento entre as instituições do Trilhas de Futuro, a realização da matrícula e início das aulas serão adiados momentaneamente, para que os interessados possam se inscrever e ter acesso aos benefícios do projeto, ou seja, o curso gratuito e ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.



Mais informações foram disponibilizadas por e-mail aos aprovados no processo seletivo e dúvidas podem ser esclarecidas aqui.

(*) Com informações da Agência Minas



