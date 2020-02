"O Conselho Jedi de Minas Gerais convida toda a galáxia para marchar com o bloco Unidos da Estrela da Morte!

Vista sua camiseta nerd, carregue seu lightsaber, bote seu capacete de stormtrooper ou piloto rebelde (ou sua máscara e capa de super-herói) e venha sambar com a gente e cantar as novas marchinhas! Traga seu pet!"

A convocação, feita pelo Facebook no último final de semana, surtiu efeito. O bloco "Unidos da Estrela da Morte", o preferido do público nerd do Carnaval de BH, reuniu centenas de foliões devidamente caracterizados, no início da tyarde deste sábado (22), na avenida Assis Chateaubriand, na Floresta.

Animados, "storm troopers" e Darth Vader, por exemplo, dançaram lado a lado, em total harmonia, com personagens como Yoda, Chewbacca e princesa Leia, representando o lado luninoso da força. O cortejo segue agora para o cruzamento com a Francisco Sales e promete muita alegria até chegar a rua José Pedro Drummond, onde se encerra o desfile.