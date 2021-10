A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos abertos para diversos cargos e unidades de Belo Horizonte. As vagas têm contrato temporário e início imediato.

Até terça-feira (26), podem ser feitas as inscrições para o chamamento emergencial do Complexo Hospitalar de Urgência, que inclui os hospitais João XXIII, Maria Amélia Lins e Infantil João Paulo II.

Os cargos a serem preenchidos são de enfermeiro, com duas vagas, 30 horas semanais, vencimentos de R$ 2.645, e técnico de enfermagem, com seis vagas, jornada de 30 horas semanais e salário de R$ 1.393. O edital pode ser conferido aqui.

A Fhemig também está com outros processos seletivos abertos, inclusive no Complexo Hospitalar de Urgência. Neste caso, as inscrições devem ser feitas de 27/10 a 10/11. São cinco vagas para técnicos de enfermagem, com jornada de 40 horas semanais, e remuneração de R$ 1.755, e três para enfermeiros, também com 40 horas de trabalho durante a semana, e vencimentos de R$ 3.464. Mais informações podem ser conferidas aqui.

O Complexo de Especialidades, composto pelos hospitais Alberto Cavalcanti e Júlia Kubitschek, também está buscando nove profissionais, entre técnicos de eletrônica, informática, segurança do trabalho e radiologia, enfermeiro, médicos cardiologistas com atuação em ecocardiografia e médico especialista em clínica médica, com atuação em nutrologia.

Os salários vão de R$ 1,7 mil a R$ 5,8 mil, de acordo com a função desempenhada e com a jornada de trabalho. As inscrições devem ser feitas de 26/10 a 9/11 aqui.

Outra unidade que está com vaga aberta é o MG Transplantes. O órgão busca um médico regulador, lotado em Belo Horizonte. A carga horária é de 24 horas semanais e a remuneração básica é de R$ 5,8 mil. Para participar, o interessado deve se cadastrar entre os dias 1/11 e 16/11 aqui.

Leia mais:

Agência oferece 200 mentorias gratuitas para quem quer estudar e trabalhar no Canadá

A rede de varejo, Casa e Video, abre vagas temporárias de Natal para operadores de loja na Grande BH