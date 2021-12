A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com seis vagas em aberto para médicos e uma para técnicos de Enfermagem. As oportunidades são destinadas ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB) e ao Hospital Regional de Barbacena José Américo (HRB-JA). As inscrições devem ser feitas até às 17h de 10 de dezembro usando um navegador de computador, pois o sistema não é compatível com celulares.



Confira os salários de cada especialidade:



Médico clínico (12 horas semanais): R$2.995,77

Médico clínico (24 horas semanais): R$5.801,50

Médico anestesiologista (24 horas semanais): R$5.801,50

Médico psiquiatra (24 horas semanais): R$5.801,50

Médico cirurgião geral (24 horas semanais): R$5.801,50

Médico cardiologista (24 horas semanais): R$5.801,50

Técnico de enfermagem do trabalho (40 horas semanais): R$ 1.755,96



Processo seletivo



A seleção consistirá em análise de currículo e entrevistas. Os escolhidos trabalharão por 12 meses com a possibilidade de prorrogação de mais um ano. Para saber mais sobre o processo seletivo acesse o edital ou entre em contato pelo número (31) 3239-9153.



(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa



Leia mais:

Santa Luzia alerta para risco de transbordamento do Rio das Velhas devido às chuvas desta segunda

Queda de árvore atinge veículos e bloqueia trânsito no entorno do Mercado Central de BH; veja vídeo