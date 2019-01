A polícia procura pela jovem Esther Ferreira da Conceição, de 18 anos, que teria fugido na noite dessa terça-feira (1º), da casa de parentes em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Esther é filha do capitão da Polícia Militar, Edson Ferreira da Conceição, que conversou com a reportagem do Hoje em Dia. "Ela estava na sala, com um dos irmãos mais velhos, e em alguns minutos de descuido ela desapareceu", contou o capitão.

Eles estavam no bairro Belo Vale, na casa de uma sobrinha do militar. "Ela (Esther) usa medicamentos controlados e tem problemas psiquiátricos, como paranoias, mas ela estava bem antes de desaparecer", detalhou o pai.

Segundo o capitão, não é a primeira vez que Esther desaparece. Ela já fugiu outras duas vezes e, da última, no ano passado, ficou uma semana desaparecida. O pai contou ainda que ela foi encontrada no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, suja e maltrapilha, sem o celular. Conceição afirmou que esteve nos locais onde a menina já foi localizada em sumiços anteriores, mas não conseguiu encontrá-la.

Informações

Quem tiver informações sobre a jovem pode ligar para o celular do pai dela ou para a Polícia Civil. Quando desapareceu, Esther usava uma bermuda laranja e uma blusa cinza desbotada estampada com super-heróis da Marvel. A menina tem os cabelos castanhos escuros com mechas avermelhadas. Confira os contatos para informações:

Capitão Edson Ferreira da Conceição: (31) 98527-7023

Polícia Civil: 0800 2828 197