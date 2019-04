Polícia Militar apreende 20 armas de fogo, entre sexta (12) e sábado (13), durante operações em combate ao tráfico de drogas, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. Dentre elas, nove eram submetralhadoras de fabricação caseira.

Além disso, durante o mesmo período, foram recolhidas duas réplicas de armas e duas facas, que eram utilizadas em roubos, segundo a PM.

Já no domingo (14), militares encontraram bombas e rojões artesanais com membros de torcidas organizadas do Atlético Mineiro, na manhã que antecede o clássico do Campeonato Mineiro. Três suspeitos foram presos na avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, região Leste da capital mineira.