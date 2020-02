O cenário de chuvas contínuas e temperaturas amenas visto no último fim de semana em Belo Horizonte não deve se repetir neste sábado (1º) e domingo (2).

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo com o calor que pode chegar a 33°C, existe a possibilidade de pancadas de chuva atingirem a capital em áreas isoladas. "Essa condição pode se alterar na quarta-feira (5) com a chegada de uma frente fria", detalha o meteorologista Cleber Sousa, do Inmet.

A partir de quarta, deve haver queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas mais contínuas, como as vistas nas últimas semanas. A ocorrência depende do tipo da frente que chega, conforme explica Sousa. "Se for uma Zona de Convergência do Atlântico, é possível que sejam registrados volumes semelhantes aos da última semana no próximo fim de semana", completa.