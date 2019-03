O calor forte em Belo Horizonte e na região metropolitana deve continuar por, pelo menos, três dias, segundo o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esta sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10) devem registrar temperaturas de até 33°C, com pico de calor previsto para o domingo.

Cleber Souza, meteorologista do Inmet, afirma que, para a sexta-feira e o sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A máxima nos dois dias deve ser de 32°C.

Já no domingo, a chegada de uma frente fria deve aumentar o calor e os termômetros podem marcar 33°C, condição que também vai aumentar a possibilidade de chuvas fortes, com raios e rajadas de vento na capital.

"Sempre que uma frente fria se aproxima, ela traz consigo uma onda de ar quente, o que aumenta a temperatura antes que o ar mais frio se estabeleça e favorece a ocorrência de tempestades", explicou o meteorologista.

Minas Gerais

Nas demais áreas do Estado, a previsão não muda muito em relação à capital. Nesta sexta-feira, há mais possibilidade de chuva no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul de Minas, regiões que devem ter céu nublado a parcialmente nublado. Para o sábado, a previsão inclui a região do Campo das Vertentes entre as que têm mais possibilidade de chuva.

A chegada da frente fria no domingo também deve atingir as regiões do Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Central.

Nas demais áreas, o céu fica por todo o fim de semana entre nublado e parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A máxima para os três dias em todo o Estado é de 38°C, que deve ocorrer no Norte.