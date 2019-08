Um incêndio na cozinha assustou funcionários do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, na manhã deste sábado (10).

O fogo, de acordo com o que as enfermeiras do hospital relataram ao Corpo de Bombeiros, começou na parte elétrica da fritadeira da cozinha e gerou muita fumaça, assustando os funcionários do local.

No entanto, quando os bombeiros chegaram para atender a ocorrência, as chamas já haviam sido apagadas pela falta de óleo como combustível e a fumaça se dissipou quando as janelas foram abertas. Ninguém ficou ferido.