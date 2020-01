Brincando com a espingarda do avô, um garoto de 13 anos assassinou o amigo, de 12, em uma comunidade da zona rural de Riacho dos Machados, no Norte de Minas. Moisés José Soares, de 13 anos, morreu com um tiro no abdome, nesta sexta-feira (3).

A tragédia ocorreu na comunidade de Bem Querer. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que os dois meninos, que são colegas próximos, brincavam com uma espingarda polveira quando Soares foi baleado. Eles estavam no fundo da casa da avó do autor do disparo.

Após atirar, o menino correu e chamou a avó, pedindo socorro. A vítima foi levada para uma unidade de saúde, mas de acordo com o registro policial, quando a criança chegou, já estava sem sinais vitais. O corpo dele foi enviado para o Instituto Médico Legal de Janaúba, no Norte de Minas, onde o crime será investigado.

O avô do garoto que disparou com a espingarda assumiu ser dono da arma, mas disse que não se lembrava de tê-la deixado nos fundos da casa, com acesso para os menores. Ele foi levado para uma delegacia para depor e poderá responder por posse ilegal de arma de fogo.

O menino que atirou foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, ele responderá por delito análogo ao crime de homicídio, inicialmente com motivação culposa. A família está colaborando com as investigações.

O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando o caso. A arma foi apreendida pela Polícia Civil. A vítima deve ser enterrada neste sábado, no cemitério de Riacho dos Machados.

Leia Mais:

Com alerta de tempestades até domingo, Belo Horizonte ainda contabiliza danos da chuva dessa sexta

Duas casas desabam após deslizamento de barranco em Juiz de Fora, na Zona da Mata

Ministério do Desenvolvimento Regional oferece apoio à Minas Gerais por causa das chuvas fortes