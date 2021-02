A siderúrgica Gerdau, maior produtora de aço do país, está com inscrições abertas para 30 vagas de estágio na usina de Ouro Branco, por meio do programa GStart. As inscrições devem ser feitas até 5 de março e as vagas são direcionadas a estudantes de nível superior, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados devem estar pelo menos na metade do curso de graduação - de qulaquer área - e com previsão de conclusão a partir do segundo semestre de 2022. As oportunidades são para diferentes áreas da usina.

Os selecionados irão receber bolsa-auxílio de R$ 1.350,00 e terão acesso a benefícios, como plano de saúde e plano odontológico oferecidos pela empresa. Durante o programa, os participantes aprimoram o conhecimento técnico em suas áreas de formação e desenvolvem competências como empreendedorismo, colaboração, abertura à inovação e foco em resultados. A jornada é de 30 horas semanais.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Gerdau, Graziela Maso, o programa de estágio é a principal porta de entrada da empresa. Nosso índice de efetivação dos estagiários no quadro de colaboradores da Gerdau em Ouro Branco é de aproximadamente 70%. Os jovens agregam novos olhares às áreas, encontram espaço para proposição de soluções e em troca adquirem novas habilidades para acelerarem o desenvolvimento profissional”, aponta a gerente.

Os interessados em participar do processo seletivo do GStart – Usina de Ouro Branco devem enviar currículo pelo link: http://www.estagiogerdau2021.com.br

Sobre a Gerdau

Com 120 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. A companhia está presente em dez países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações.

