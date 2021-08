O Governo de Minas Gerais lança, nesta sexta-feira (27/8), o Mapa Interativo de Obras. A ferramenta disponibiliza informações a respeito de todas as obras rodoviárias e de edificações em andamento sob a responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Desse modo, os mineiros passam a contar com mais transparência nas informações sobre contratos e recursos de obras públicas, mais um compromisso da gestão pautada pela verdade e eficiência para fazer Minas avançar e superar desafios.



A consulta ao mapa interativo pode ser feita via celular ou desktop, de forma descomplicada e visual. Na prática, a ferramenta disponibiliza informações georreferenciadas e atualizadas como, por exemplo, o objeto contratual, valor do projeto, empresa contratada para execução, saldos, status, localização e fotos.

Todos os mineiros podem consultar as informações, seja pelo aplicativo MG App, Portal da Transparência ou mesmo pelo site do DER-MG. As informações atualizadas serão sincronizadas com os dados da gestão realizada no Sistema de Infraestrutura Viária (SGIV).



“O cidadão tem a curiosidade e o direito de acompanhar, de qualquer lugar, de onde estiver, as obras públicas que vão interferir no desenvolvimento do local onde vivem. Com o mapa e suas funcionalidades, cada pessoa interessada pode ser um agente fiscalizador de como a verba destinada está sendo empreendida”, ressalta o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana.



Ferramenta



A plataforma oferece, além do mapa, imagens de satélite e focos de calor. Dessa forma, é possível verificar a localização da obra com mais detalhes ou, ainda, identificar as regiões com a maior concentração de intervenções em andamento.



Santana afirma que um dos compromissos de sua gestão é estreitar a distância que existe entre a população e o Departamento. “Fazemos muito pelo desenvolvimento do estado, porém somos tímidos na hora de informar o volume de benefícios que geramos, e o Mapa Interativo de Obras vai mostrar o que executamos e como atuamos para o crescimento de todas as regiões mineiras” acrescentou.



Além do Mapa Interativo de Obras, também estão disponíveis no site, o Mapa Rodoviário Oficial de Minas Gerais e o Boletim Rodoviário de Minas Gerais, ambos na versão PDF.



No boletim podem ser encontradas, por exemplo, os critérios adotados para denominação do Sistema Rodoviário Mineiro, a extensão total da malha sob responsabilidade do DER/MG, a rede de conservação das rodovias de acordo com as Unidades Regionais e os aeroportos públicos homologados em Minas Gerais.



(*) Com informações da Agência Minas



