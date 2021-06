Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu quando fazia manobra para pouso, na manhã desta segunda-feira (28), na cidade de Jequitaí, na região Norte de Minas.

Segundo a corporação, o Arcanjo 5, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), caiu quando chegava para atendimento a uma vítima de infarto. "Não houve feridos graves e toda a tripulação se encontra bem. A causa do acidente ainda não é conhecida e os órgãos de investigação já foram acionados", diz a nota enviada pelos bombeiros.

Ainda segundo os militares, não houve comprometimento do atendimento à vítima, uma vez que o acidente ocorreu antes do embarque. "A aeronave estava tripulada por quatro pessoas e todas estão recebendo o suporte das unidades de área e do Comando do CBMMG".

As causas do acidente serão investigadas, segundo a corporação.

Veja vídeo do acidente: