A Fundação Hemominas inaugurou o sétimo Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) do Estado, em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas. Com isso, a população do município não vai mais precisar se deslocar até São João del-Rei ou Belo Horizonte para doar sangue.

A presidente da Hemominas, Júnia Cioffi, ressaltou a importância da equipe que participou da obra. “Esse Pace é o resultado da visão e da persistência de cada um e vai facilitar as transfusões de sangue no Estado. O trabalho que nós fazemos envolve solidariedade e estamos muito felizes por trazer mais essa opção para a população”, disse, na cerimônia de inauguração, nesta terça-feira (24).

A estrutura irá atender candidatos a doação voluntária de sangue uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h

Atendimento

O Posto Avançado de Coleta Externa Dr. Nilson Albuquerque está localizado na rua Hygino Sebastião da Cunha, 135, bairro Parque Bandeirantes.

A estrutura irá atender candidatos a doação voluntária de sangue uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h. A previsão é que as coletas tenham início em 1º de setembro.

A unidade está vinculada ao Hemonúcleo de São João del-Rei, que será responsável pelas supervisões e pelo fracionamento das bolsas de sangue. Ele conta, ainda, com o apoio da prefeitura de Ouro Branco, que está cedendo funcionários para o local.

Modelo

Inspirado no modelo francês, o Pace é um tipo de construção prevista na legislação brasileira e pode ser implementado em municípios com mais de 50 mil habitantes, localizados a, no máximo, 150 km da unidade Hemominas de referência.



(*) Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Faop abre vagas para curso técnico gratuito de conservação e restauro

Minas registra 105 óbitos e 3.925 novos casos de Covid em 24 horas